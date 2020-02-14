أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن اختطاف شاب جزائري ينحدر من ولاية الشلف، في ليبيا من قبل جهات نسبت انتمائها إلى قوات حفتر.

واستنكرت الرابطة في بيان لها، "الاختطاف الذي تعرض له المواطن الجزائري (إ.ع.م) المولود بتاريخ 6 أكتوبر 1988 بالشطية ولاية الشلف الحامل لجواز السفر رقم 157017240 الصادر عن السلطات القنصلية بطرابلس بتاريخ 10 نوفمبر 2015".

وحسب ذات المصدر، فإن القضية تعود إلى تاريخ 25 جانفي 2020 أين تم اختطاف الشاب سالف الذكر بمنطقة العجيلات من طرف الجماعة السلفية الشيخ بوعجيلة التي يقودها المسمى عبد السلام بهيم هذه الجماعة التي تنتمي لجيش حفتر وتعتبر هيئة نظامية كون منطقة العجيلات خاضعة إلى حكم حفتر بالإضافة إلى أن العقيد (م.م) يشغل منصب مدير أمن العجيلات.

وطالبت الرابطة بتدخل السلطات الجزائرية فورا والضغط على كل الجهات من أجل إطلاق سراحه قبل فوات الأوان، داعية الدولة الجزائرية إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجالية المقيمة في مناطق النزاع بليبيا.