انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات النسخة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن، بمشاركة 30 رئيس دولة وحكومة، و70 من وزراء الداخلية والخارجية.

وقال مدير المؤتمر، فولفغانغ إشينغر، في كلمة خلال حفل الافتتاح، أن "حجم النزاعات بالعالم في ارتفاع، ومن غير الممكن قبول الوضع الأمني الحالي غير المستقر".

وأشار إشينغر، إلى غياب "العمل المشترك" بين دول العالم، من أجل التغلب على الأزمات العنيفة التي تشهدها، والتهديدات التي تواجه الأمن والسلام الدوليين.

وأوضح أن النسخة الحالية من المؤتمر تعرف مشاركة 30 رئيس دولة وحكومة، و70 من وزراء الداخلية والخارجية، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى في مجالات السياسة والاقتصاد والجيش والاستخبارات.

ووجهت أكثر من 500 دعوة مشاركة في المؤتمر إلى الشركات متعددة الجنسيات والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وسيناقش المؤتمر، العديد من القضايا، على رأسها، الأمن السيبراني والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية بين الدول الكبرى وتغير المناخ، إضافة إلى عدد من القضايا كالتطورات في ليبيا والشرق الأوسط.

يشار إلى أن مؤتمر ميونيخ للأمن تأسس في الأصل عام 1963 كاجتماع ألماني أمريكي لتبادل المعلومات حول القضايا الأمنية .

ويروم المؤتمر التباحث بشأن التحديات الحالية والمستقبلية للسياسة الأمنية الدولية.