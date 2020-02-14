أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة اليوم الجمعة أنه حتى نهاية يوم الخميس، مغادرة ما مجموعه 6723 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد المستشفيات بعد الشفاء.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن 1081 شخصا قد خرجوا من المستشفى يوم الخميس.

وحتى نهاية يوم الخميس، تم الإبلاغ عن 1380 حالة وفاة بسبب المرض و63851 حالة مؤكدة لإصابة بفيروس كورونا الجديد فى 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير فى الصين.

وكان عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعا أمس الخميس إلى استجابة دولية متضافرة فضلا عن التفاهم والثقة والدعم على نحو متبادل عبر الحدود في مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وطمأن الوزير الصيني بأن الفيروس قد بدأت السيطرة عليه بالعمل الجاد، مضيفا أنه باستثناء مقاطعة هوبي، انخفض عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة في أجزاء أخرى من الصين لمدة 10 أيام متتالية اعتبارا من يوم الأربعاء مع استمرار ارتفاع معدل الشفاء وخروج أكثر من 6 آلاف مريض من المستشفى بعد شفائهم.

أما الرئيس الصيني، شي جين بينغ، فقد شدد اليوم من جانبه على ضرورة تحسين آلية الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه والنظام الوطني لإدارة طوارئ الصحة العامة.

وحدد الرئيس شي وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية هذه المتطلبات خلال الاجتماع الـ12 للجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل التي يترأسها.