تفاجأ تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي بمدرسة ”سيدي مسعود” ببلدية سيدي أمحمد بن علي في غليزان، بالاختلاف الواضح في نصوص كتاب القراءة للغة العربية. فعلى سبيل المثال، الصفحة 18 لطبعة سنة 2017/2018، تحتوي على نص تحت عنوان: ”حفنة نقود”، أما طبعة 2018/2019، وبذات الصفحة، جاء النص تحت عنوان: ”جدتي”، وهنا تصرفت المدرسة باختيار النص الذي كتبه متوفرة بكثرة في القسم، أما الباقي فقد اضطر أولياؤهم لاقتناء كتب الطبعة الجديدة، ولسانهم عاجز عن التعليق.