حصيلة مرعبة عن ضحايا كورونا في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت،عن تسجيل 2461 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و143 وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس إلى 66576 شخصا إلى جانب وفاة 1524 شخصا.

ونقل الإعلام الصيني عن اللجنة إفادتها - في تقريرها اليومي - بأن حالات الوفيات المسجلة بينها 139 في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس بوسط الصين)، واثنتان في (خنان)، وواحدة في بكين وأخرى في (تشونغتشينغ). وأضافت اللجنة أن 11053 مريضا لا يزالون في ظروف صحية خطيرة، فيما غادر 8101 شخص المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، مشيرة إلى أنه تم تعقب 513183 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المرضى بينهم 169039 شخصا مازالوا تحت الرقابة الطبية.

وتم تسجيل 56 حالة إصابة مؤكدة جديدة بينها حالة وفاة في منطقة (هونغ كونغ) الإدارية الخاصة، و10 حالات مؤكدة في منطقة (ماكاو) الإدارية الخاصة، و18 حالة مؤكدة في (تايوان) فيما غادر مريض واحد في هونغ كونغ وثلاثة في ماكاو وواحد في تايوان المستشفيات بعد تعافيهم، وذلك إلى غاية يوم أمس الجمعة.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن 30 إلى 39 بالمائة من المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) الذين خرجوا من مستشفيين في مدينة ووهان بعد تعافيهم كانت حالتهم خطيرة. وقالت المسؤولة في اللجنة، جياو يا هوي، أنه بالنسبة إلى المرضى الذين يعانون حالات خطيرة أو حرجة، فقد أظهرت الأساليب العلاجية المتمثلة في العلاج ضد الفيروس فعاليتها، حيث تجمع بين الطب التقليدي الصيني والطب الغربي وعلاجات داعمة مثل استخدام أجهزة التنفس والبلازما من متعافين من عدوى فيروس كورونا الجديد .

فيتنام ترفض استقبال سفينتين سياحيتين

ذكرت وسائل إعلام فيتنامية وشركة مشغلة لسفن سياحية، أمس الجمعة، أن فيتنام رفضت منح سفينتين سياحيتين الإذن بالرسو خشية احتوائهما على حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد. وقال مسؤول في تايلاند إن إحدى السفينتين تتجه حاليا إلى تايلاند حيث سيسمح لها بالرسو.

وذكرت المصادر ذاتها أن سلطات إقليم قوانج نينه رفضت استقبال ركاب السفينة السياحية الألمانية عايدة فيتا، يوم الخميس، مضيفة أنها رست من قبل في الفلبين وماليزيا وسنغافورة التي أعلنت جميعها عن وجود إصابات بالفيروس داخلها. ورفضت فيتنام أيضا استقبال السفينة النرويجية "جييد" التي تشغلها شركة كروز لاين النرويجية القابضة.

احتجاز 8 طائرات بمطار هيثرو لساعات

شهد مطار هيثرو في لندن "أزمة" حقيقية، بعد أن تم حجز 8 طائرات صباح اليوم السبت، بسبب مخاوف من إصابة عدد من الركاب بفيروس كورونا الجديد.

وطُلب من المسافرين على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية "يونايتد"، القادمة من سان فرانسيسكو، البقاء في الطائرة بعد هبوطهم، لأن شخصا ما على متنها ربما يكون قد أصيب بمرض شبيه بالأنفلونزا.

وبحسب ما ورد حذر الطيار من أنهم سيظلون على مدرج المطار لبعض الوقت، بينما تم إطلاق تحذير "لسبع طائرات أخرى"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وتوقفت رحلة الخطوط الجوية البريطانية القادمة من كوالا لامبور لمدة ساعتين، بعد أن بات الموظفون قلقين من أن عائلة ماليزية "من حوالي ثمانية أشخاص" قد يكونون مصابين بفيروس كورونا.

ورفض مسؤولو الصحة العامة في إنجلترا ومطار هيثرو الإفصاح عن أي تفاصيل حول حادثة صباح السبت، والتي كانت ستشمل مئات الركاب.

لكن الخطوط الجوية "يونايتد" أكدت أن شخصا ما "لم يكن على ما يرام" على متن الرحلة رقم 901 من سان فرانسيسكو.

وقال أحد المسافرين إنه طُلب من المسافرين ملء استمارة، وذلك قبل أن يأتي العمال الذين يرتدون بدلات عازلة لتنظيف الطائرة، في حديثه للديلي ميل.

وقال المسافر على متن رحلة "يونايتد": "الطيار جاء وأخبرنا بأن هناك شكوك حول وجود حالة إصابة بفيروس كورونا على متن الطائرة، وأن السلطات حجزت 7 طائرات أخرى للتأكد من الأمر".