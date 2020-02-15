تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة جنوب غرب تبسة، فجر اليوم السبت، في ساعة مبكرة، إثر وقوع حادث مرور خطير، على مستوى الطريق الولائي رقم 01 فج الردامة بلديتي ثليجان والشريعة.



ويتمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين تعمل على خط بئر العاترـ باتنة على متنها 11 شخصا 10مسافرين والسائق وأسفر الحادث عن وفاة سائق الشاحنة والبالغ من العمر 41 سنة تم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشريعة.فيما غادر المصابون العشرة بجروح خفيفة الاستعجالات الطبية فور وصولهم بعد تقديم الإسعافات الأولية.