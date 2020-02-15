أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح ڤوجيل اليوم السبت، أن حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد تؤدي مهامها في مرحلة مصيرية بهدف تحقيق التزامات رئيس الجمهورية.

وقال ڤوجيل خلال افتتاح جلسة علنية خصصت لعرض الوزير الأول عبد العزيز جراد لمخطط الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة لمناقشته:"نهنئ الأخ عبد العزيز جراد بتعيينه وزيرا أول وكذا أعضاء الحكومة على توليهم مناصبهم وأتمنى لهم النجاح في المهام التي أسندت إليهم في هذه المرحلة الهامة الدقيقة والمصيرية"، مضيفا أن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يحوز على 54 التزاما "تحمل كلها أهدافا ومغزى".

وذكر ڤوجيل بأن عرض مخطط عمل الحكومة على أعضاء المجلس يأتي طبقا للمادة 94 من الدستور والقانون العضوي 16/12 والنظام الداخلي لمجلس الأمة.

وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد شرع اليوم في عرض مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة وذلك عقب المصادقة عليه من قبل أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس.