أحبطت مفرزة للجيش الوطني، أمس الجمعة، محاولة للالتحاق بالجماعات الإرهابية، وتم توقيف ثلاثة أشخاص بتلمسان، حسبما أفادت وزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر اليوم السبت، أنه: "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 14 فيفري2020، محاولة للالتحاق بالجماعات الإرهابية، حيث تم توقيف ثلاثة (03) أشخاص بتلمسان".

وفي سياق متصل، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من تمنراست وتيارت وباتنة من حجز ثلاث (03) بنادق صيد وجهاز اتصال (01) عبر الأقمار الصناعية ونظارتي (02) ميدان وكمية من الذخيرة، فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني سبعة (07) أشخاص وحجزوا (588) قرص مهلوس و(552) وحدة من المشروبات بكل من إن أميناس، بسكرة و ورڤلة .