قال وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم السبت، أن المواطنين العائدين من ووهان الصينية، سيغادرون فندق الرايس يوم غد الأحد، حيث لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأجلت الجزائر، بتاريخ 2 فيفري، 36 من الرعايا الجزائريين المقيمين بمقاطعة ووهان الصينية، التي تم انتشار فيروس كورونا، بعد وصولهم إلى الجزائر، تم وضعهم بمركز الحجز الطبي بفندق الرايس، طيلة 14 يوما ويتابعهم طاقم طبي مختص بشكل يومي، حيث قضوا تلك الفترة تحت أعين المراقبين الطبيين، وأثبتت جميع التحاليل الطبية، عدم حملهم للفيروس القاتل.