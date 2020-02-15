أنهى عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشار تحقيقاتهم مع أفراد عصابة كانت تستغل شبكة التواصل الاجتماعي لبيع أسلحة بيضاء خطيرة، حيث سيتم تحويل ملفهم بموجب إجراء قضائي تحت الوصف الجزائي: حيازة وحمل وعرض للبيع، أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس، تشكل خطرا على الأمن العمومي.

حسب المعلومات التي حصلت عليها "الخبر" فإن العملية صنفتها قيادة الأمن الولائي ضمن "إطار محاربة الجريمة بالوسط الحضري خاصة ما تعلق منها بحمل الأسلحة البيضاء المحظورة التي تشكل خطرا على السلامة العمومية".

حيث توجت عملية رصد قامت بها فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشار، لمنشور على لشبكة إجرامية تقوم بعرض للبيع لصواعق كهربائية عبر شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك."

و أضافت ذات المصادر أن التحريات التقنية المجرات في شأن القضية، مكنت من تحديد أفراد الشبة وأماكن تواجدهم، أين تم مداهمة المكان وتوقيف عناصر الشبكة، يتعلق الامر بشابين في العقد الثاني من العمر، وهي العملية التي مكنت من ضبط وحجز 03 صواعق كهربائية ذات توتر عالي جدا مزودة بسلك الشحن الكهربائي.

كما تم خلال عملية المداهمة توقيف مشتبه فيه آخر بحوزته سكين من الحجم الكبير وعصا خشبية، هذا فيما مكّن التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، من حجز سلاح أبيض من الحجم الكبير (سيف) من منزل أحد المشتبه فيهم.