الرابطة الثانية: النتائج الجزئية للجولة 19

رياضة
15 فبراير 2020 () - إ.ب/وأج
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النتائج الجزئية والترتيب المؤقت في افتتاح مباريات الجولة الـ 19 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم, اليوم السبت، على أن تختتم الثلاثاء المقبل :

السبت 15 فيفري :

أولمبي أرزيو - شبيبة سكيكدة            1 - 0

شبيبة بجاية - مولودية سعيدة             2 - 2

أولمبي المدية - جمعية الخروب          4 - 1

وداد تلمسان - دفاع تاجنانت              4 - 0

مولودية العلمة - اتحاد الحراش       (جارية حاليا)     

 

الثلاثاء 18 فيفري :

سريع غليزان - اتحاد عنابة               (15:00 سا)   

أمل الأربعاء - مولودية بجاية            (15:00 سا)   

أمل بوسعادة - جمعية وهران           (15:00 سا)

 

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