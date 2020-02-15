الرابطة الثانية: النتائج الجزئية للجولة 19
رياضة
15 فبراير 2020 () - إ.ب/وأج
النتائج الجزئية والترتيب المؤقت في افتتاح مباريات الجولة الـ 19 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم, اليوم السبت، على أن تختتم الثلاثاء المقبل :
السبت 15 فيفري :
أولمبي أرزيو - شبيبة سكيكدة 1 - 0
شبيبة بجاية - مولودية سعيدة 2 - 2
أولمبي المدية - جمعية الخروب 4 - 1
وداد تلمسان - دفاع تاجنانت 4 - 0
مولودية العلمة - اتحاد الحراش (جارية حاليا)
الثلاثاء 18 فيفري :
سريع غليزان - اتحاد عنابة (15:00 سا)
أمل الأربعاء - مولودية بجاية (15:00 سا)
أمل بوسعادة - جمعية وهران (15:00 سا)