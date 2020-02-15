النتائج الجزئية والترتيب المؤقت في افتتاح مباريات الجولة الـ 19 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم, اليوم السبت، على أن تختتم الثلاثاء المقبل :

السبت 15 فيفري :

أولمبي أرزيو - شبيبة سكيكدة 1 - 0

شبيبة بجاية - مولودية سعيدة 2 - 2

أولمبي المدية - جمعية الخروب 4 - 1

وداد تلمسان - دفاع تاجنانت 4 - 0

مولودية العلمة - اتحاد الحراش (جارية حاليا)

الثلاثاء 18 فيفري :

سريع غليزان - اتحاد عنابة (15:00 سا)

أمل الأربعاء - مولودية بجاية (15:00 سا)

أمل بوسعادة - جمعية وهران (15:00 سا)