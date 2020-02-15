أحبطت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل اليوم السبت بمستغانم محاولة للهجرة غير الشرعية بعرض البحر وتوقيف 12 شخصا بينهم 8 أجانب حسبما علم من المجموعة.

وأوضح المصدر أن الوحدات العائمة لحراس السواحل تمكنت في حدود الساعة الثانية صباحا من اعتراض قارب كان على متنه 12 شخصا بينهم 8 أجانب على بعد 1 ميل بحري (قرابة 2 كلم) شمال شاطئ خروبة (شرق مدينة مستغانم).

واستنادا إلى ذات المصدر، حول الموقوفون الذين كانت بينهم امرأة إلى ميناء مستغانم قبل تسليمهم إلى المصالح الأمنية المختصة ثم تقديمهم إلى الجهات القضائية بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عبر البحر بطريقة غير شرعية.