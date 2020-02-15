Getty Images يُنظر إلى العزل الذاتي على أنه وسيلة حاسمة لتقليل انتشار الفيروس

حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية من أن الكثير من الناس قد يُطلب منهم عزل أنفسهم لمنع انتشار فيروس كورونا في بريطانيا. ولكن ماذا عليك أن تفعل إذا كانت هناك احتمالية أنك مصاب بالفيروس؟

وأثنى المدير التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية، السير سيمون ستيفنز، على أكثر من 80 شخصا أمضوا أسبوعين في الحجر الصحي واعتبرهم "مثالا يحتذى به"، وقال إنه قد يُطلب من كثير من المواطنين عزل أنفسهم.

ولا توجد أرقام رسمية حول عدد الأشخاص الذين يُنصحون بالعزل الذاتي، ويُنظر إلى هذا النهج على أنه وسيلة حاسمة لتقليل انتشار الفيروس.

ولكن ماذا تعني العزلة الذاتية وكيف تضمن نجاحها؟

من يجب أن يعزل نفسه؟

لا يجب عليك سوى عزل نفسك إذا أخبرتك إدارة الصحة العامة بإنجلترا أو إدارة الرعاية الصحية والاجتماعية.

وتتبع هذه الإدارات الأشخاص الذين كانوا على اتصال "وثيق ودائم" بالأفراد الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس، ويُنظر إلى أن قضاء 15 دقيقة على محيط مترين من الشخص المصاب يمثل خطورة كبيرة.

أما إذا سافرت إلى الصين أو تايلاند أو اليابان أو كوريا الجنوبية أو هونغ كونغ أو تايوان أو سنغافورة أو ماليزيا أو ماكاو خلال الأيام الـ 14 الماضية وكنت تعاني من أعراض مثل السعال أو الحمى أو ضيق التنفس، ففي هذه الحالة، لا تذهب إلى الطبيب أو المستشفى، وابق في المنزل.

Getty Images لا تذهب إلى قسم الحوادث والطوارئ في المستشفى إذا كنت مصابا بالفيروس أو اذا اتصلت مباشرة بشخص مصاب

ماذا يجب أن تفعل عندما تكون في العزلة الذاتية؟

تنصح إدارة الصحة العامة بإنجلترا المواطنين باتباع "فطرتهم السليمة" لتجنب الاتصال المباشر مع الآخرين قدر الإمكان، تمامًا كما يعملون عند إصابتهم بالإنفلونزا.

وهذا يعني البقاء في المنزل لمدة 14 يومًا، وعدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة الأخرى.

وتنصح أيضا بالبقاء في غرفة جيدة التهوية، منفصلة عن باقي سكان المنزل.

وطلب المساعدة عند الحاجة لشراء أي مستلزمات من محلات البقالة أو غيرها من أماكن التسوق أو الصيدليات، فلا بأس في أن يقوم الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو سائقو خدمات التوصيل إلى المنازل بشرائها وإيصالها خلال الأسبوعين.

كما لا ينبغي دعوة الزوار.

Getty Images لا تذهب إلى العمل أو المدرسة أو التسوق أو الأماكن العامة الأخرى

ماذا تفعل لو كنت تعيش مع شخص يعزل نفسه؟

على الرغم من أنك قد لا تكون قادراً على عزل نفسك عن أفراد الأسرة أو زملاء السكن، ينصح بالحد من الاتصال بهم قدر الإمكان.

أما إذ كنت تعيش مع شخص مصاب بفيروس كورونا فيجب عليك اتباع نصائح هيئة الخدمات الصحية بغسل يديك كثيرا، بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل خاصة بعد ملامسة المريض أو أي شيء من متعلقاته الشخصية.

كما تنصح الهيئة بعدم مشاركة الأشياء المنزلية معه، وإذا أمكن، فيجب أن يكون لديه حمام ومرحاض منفصل.

وتنصح أيضا باستخدام قفازات عند تنظيف الأسطح المستخدمة داخل المنزل ثم التخلص منها. كما ينصح بوضع جميع مخلفات المصاب في كيس قمامة بلاستيكي وربطه جيدا ثم وضعه في كيس قمامة آخر.

ماذا يقول الناس الذين كانوا في العزلة الذاتية؟

قالت إحدى الممرضات التي عزلت نفسها ذاتيا بعد اتصالها المباشر بشخص مصاب بالفيروس، إنها تواجه تأخيرا طويلا من الجهات المعنية في معرفة ما يجب عليها فعلة بعد اتصالها برقم الطوارئ.

وأضافت أن عزلتها عن من تحبهم كانت مؤلمة.

Getty Images مات رو "أحد الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية" بعد مغادرته الحجر الصحي

وقالت في حديث للصحافة "عندما وصلت إلى المنزل، كانت جميع أفراد أسرتي قد حزموا حقائبهم وغادروا المنزل. لدي أطفال، وقد انزعجوا لأنهم اضطروا إلى المغادرة بشكل مفاجئ".

ولخوفي من نشر الفيروس للآخرين، طلبت من سائق خدمات التوصيل للمنازل ترك المستلزمات التي طلبتها من البقالة على عتبة الباب، على الرغم من أن إدارة الصحة العامة بإنجلترا ترى أنه لا بأس من السماح لهؤلاء الأشخاص بتسليم المستلزمات.

وشكا آخرون من الملل والتشويق لمعرفة ما إذا كانوا قد تعرضوا للإصابة. لكن البعض أبلغوا بعد أيام قليلة بأن نتائج التحليل أثبتت خلوهم من الإصابة بالفيروس، ما جعل فترة عزلهم الذاتي قصيرة.

لكن ماذا ستفعل عندما تخرج من عزلتك وتصبح حرا؟ يقول مات رو، أحد الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، بعد مغادرته الحجر الصحي "من الجميل للغاية أن أكون حرا، سأذهب بلاشك لتناول الجعة لاحقا".