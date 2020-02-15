صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف السعودي الإماراتي العقيد تركي المالكي، اليوم السبت، بأن التحالف يحمل المليشيا الحوثية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة (التورنيدو) بموجب القانون الدولي الإنساني.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح العقيد المالكي أن الطاقم الجوي والمكون من (ضابطين) قام باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها".

وأقر المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي بسقوط طائرة مقاتلة من نوع "تورنيدو" تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، في حين قُتل وجرح عشرات المدنيين في غارات للتحالف بمحافظة الجوف شرقي اليمن.

وأوضح أن المقاتلة أسقطت أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني.