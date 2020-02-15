ترك الوالي الأسبق للجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ، تركة ثقيلة للوالي الجديد، يوسف شرفة، بسبب ملف السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي) المجمد منذ سنوات، حيث منحت الولاية منذ سنة 2014 الأولوية في السكن لقاطني البيوت القصديرية، الأمر الذي أدى إلى تراكم الطلبات التي يعود عدد كبير منها إلى عشريات من الزمن، حيث انطلقت الاحتجاجات على مستوى العديد من البلديات للمطالبة بضرورة توزيع حصص سكنية لأصحاب الملفات الذين يعانون في صمت، وليس تفضيل سكان الهش والقصدير.