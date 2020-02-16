جمع، أمس، “مير” بلدية بوقوس الحدودية بولاية الطارف مواطنيه بساحة البلدية في تجمع شعبي لتوزيع 100 إعانة مالية للبناء الريفي، في حادثة فريدة في الجماعات المحلية. وفي اتصال مع “الخبر” عن هذه الطريقة للتوزيع، قال ذات المسؤول المنتخب: “سألقي بالثورة إلى الشعب”، في إشارة مشفرة بأن الطلبات على هذه الإعانات تعدّ بالآلاف والحصة محدودة جدا. وعلمنا من مصادر مختلفة أن “أميار” عدة بلديات بالطارف سيلجأون إلى نفس الطريقة، رغم أنها محفوفة بالمخاطر، حسب تخوفات الإدارة الوصية.