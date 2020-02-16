شهد تدخل نواب ولاية خنشلة بالغرفة السفلى للبرلمان، خلال مناقشة برنامج الحكومة، قيام نائب عن الأحرار بمدح الوالي السابق، كمال نويصر، المحوّل إلى البليدة، وأثنى على ما بذله من مجهودات، ليأتي بعده نائب عن التجمع الوطني الديمقراطي وراح ينتقد عمل الوالي السابق، واعتبر تعيينه بالبليدة ترقية لأنه لم ينجز شيئا بولايته، وراح بذلك يدخل وزير الداخلية بلجود في القضية، على أساس أنه قريب الوالي المحوّل.. والسؤال المطروح: “ماذا وراء المدح.. وماذا وراء الانتقاد؟”.