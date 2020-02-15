كشف وزير التجارة، كمال رزيق، في منشور على الصفحة الرسمية لوزارته على الفايسبوك، عن ضبط ملبنة بالجزائر العاصمة تقوم بالتلاعب بأزيد من مليون كيس حليب منذ 2019.

وقال الوزير في منشوره: “أقدم شكر خاص لمدير التجارة لولاية الجزائر وأعوانه على الصيد الثمين لرقابته وهذا بإكتشاف ملبنة بالعاصمة تقوم بأعمال غير قانونية والتلاعب بحوالي أكثر من مليون كيس حليب مدعم منذ 2019”.

كما كشف عن وجود ملبنتين بالوسط والغرب : "هذه هدية للذين كانوا يستهزئون بنا و غدا ان شاء الله نخبركم بملبنتين واحدة بالوسط و أخرى بالغرب واحدة خاصة و الثانية عمومية تتلاعب بحليب الزواولة".