تطرق وزير العدل، بلقاسم زغماتي، اليوم الأحد، عن مشكل الاكتظاظ في المؤسسات العقابية، داعيا الولاة للعمل على تسهيل إنجاز المؤسسات العقابية المتأخرة.

وقال وزير العدل، في كلمته خلال اجتماع الحكومة مع الولاة، أن السجون تعود للعهد الاستعماري، داعيا الولاة العمل في تسهيل إنجاز المؤسسات العقابية المتأخرة، وبذل الجهد لمراعاة الحفاظ على المحيط الأمني للمؤسسات العقابية، مشيرا إلى الإشكاليات التي تعرفها المشاريع قيد الإنجاز، منها 11 مجلسا قضائيا، و30 محكمة، و7 محاكم إدارية و3 فروع محاكم.

وقال بلقاسم زغماتي، أنه يراعي مبدأ الفصل بين السلطات، غير أن مؤسسات الدولة مدعوة عند تكفلها بالشأن العام، للتنسيق في ما بينها في إطار القانون.