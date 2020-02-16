أعلن وزير المالية، عبد الرحمان راوية، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، عن إجراء إحصاء شامل للسكان في السداسي الثاني من العام الجاري 2020.

وأوضح راوية، في كلمة ألقاها خلال افتتاح لقاء الحكومة بالولاة، بأن هذه العملية التي ستجرى للمرة السادسة في تاريخ الجزائر المستقلة تكتسي أهمية أساسية باعتبارها أداة رئيسية في اتخاذ القرار بشتى أشكاله بالنسبة للسلطات العمومية على المستوى المركزي والمحلي.

كما سيسمح هذا الإحصاء، يضيف الوزير، بالاستجابة لضروريات التخطيط وتصميم البرامج التنموية وتدعيم أدوات التحليل والبحث.

وحول مساهمة الإنفاق العمومي في تمويل البرامج التنموية، أكد الوزير انه لا يمكن الحفاظ على النمط السابق في الإنفاق بالنظر للوضع الاقتصادي الراهن وهو"ما يستدعي القيام بعدة إصلاحات للجباية المحلية".

وفي هذا السياق كشف راوية بان الرسم على النشاط المهني يمثل حوالي 48 بالمائة من إجمالي المداخيل الجبائية للجماعات المحلية إذ بلغ تحصيله 221,5 مليار دج من إجمالي 463,3 مليار دج حصلتها الجماعات المحلية في 2019.

وأضاف بأن الجماعات المحلية "لا تبذل الجهد الكافي لتعبئة موارد مالية خاصة بها" لافتا إلى التحضير لـ"إصلاحات جديدة" يتم خلالها إلغاء الرسم على النشاط المهني وتحديد موارد جديدة لها.