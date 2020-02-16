ستشهد سبعة (07) بلديات بولاية الجزائر ابتداء من يوم غد الاثنين انقطاعا في التزويد بمياه الشرب وذلك إثر أشغال إصلاح قناتين رئيسيتين لتوزيع المياه الواقعتين على مستوى كل من بلدية محمد بلوزداد ومحطة الضخ تيليملي ببلدية الجزائر الوسطى، حسبما علم اليوم الأحد لدى شركة المياه و التطهير بالجزائر (سيال).

وأوضحت سيال في بيان لها أن بلديات محمد بلوزداد، سيدي امحمد، الجزائر الوسطى والقبة ستشهد انقطاعا في عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب بسبب أشغال إصلاح قناة رئيسية لتوزيع المياه على مستوى بلدية محمد بلوزداد وذلك بداية من الاثنين من الساعة 18:00 إلى الساعة 06:00 من صبيحة الثلاثاء.

وسيتسبب ذلك، حسب ذات المصدر في إيقاف عملية توزيع المياه الشروب على مستوى كل من أحياء بلدية محمد بلوزداد (شارع محمد بلوزداد، حسيبة بن بوعلي والرويسو) وببلدية سيدي امحمد (ميسونيي، ديدوش مراد جانب الزوج، حسيبة بن بوعلي، شارع جيش التحرير الوطني ، طريق بيزي، شارع أول ماي وميناء الجزائر) إلى جانب ببلدية الجزائر الوسطى (شارع أنغكور) وبلدية القبة شارع (بوجعطيط، بصورة جزئية).

وطمأنت شركة سيال زبائنها أن استئناف خدمة التزويد بالمياه الشروب على مستوى هذه الأحياء سيتم تدريجيا خلال يوم الثلاثاء 18 فيفري 2020.

وفي بيان ثان أشارت شركة سيال أنها ستشرع يوم غد الاثنين ابتداء من الساعة 07:00 صباحًا إلى غاية 13:00 زوالا في أشغال إصلاح قناة رئيسية لنقل المياه على مستوى محطة الضخ تيليملي بالجزائر الوسطى.

وستتسبب في وقف عملية توزيع المياه الشروب على مستوى أحياء كل من بلدية واد قريش (حي جنان حسان, حي 64 مسكن، حي "مناخ فرنسا"، حي فونتان فراش، حي ديار الكهف، حي طارق بن زياد، حي السكوطو نادال، والجهة السفلى من فري فالون) .

كما ستنقطع عملية التزويد بالمياه الشروب عبر بلدية باب الوادي (شارع العقيد لطفي، شارع رابح بيصاص، شارع عبد القادر عبدون, شارع سعيد تواتي) وبلدية القصبة (شارع محمد طالب، الجيش الشعبي الوطني، مستشفى أيت إيدير وشارع الدكتور بن تامي) وكذا بلدية الجزائر الوسطى (الإخوة بيليلي، عبد العزيز موزاوي، الإخوة بن ناصر، سفنجة، عين زبوجة ، اللؤلؤة ، فرانتز فانون، مسار العجائب السبعة، يحي فرادي، طريق بويان، 118 شارع كريم بلقاسم، فندق الأوراسي، حي العمال، طريق سيدي براهيم، طريق أكنوش، مبنى السكن الجوي).

وطمأنت شركة سيال زبائنها أن استئناف خدمة التزويد بالمياه الشروب سيتم تدريجيا عند نهاية الأشغال.

كما أعلمت شركة سيال بأنه سيتم تسخير شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية (المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه) خلال هذه الأشغال.

ولكل استعلام أعلنت شركة سيال أنهت تضع تحت تصرف زبائنها رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع، يبرز ذات المصدر.