أعلنت مديرية توزيع الكهرباء لبولوغين، التابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر في بيان لها، اليوم الأحد، عن انقطاع في التموين بالكهرباء يوم الثلاثاء المقبل ببلدية الشراقة بالجزائر العاصمة وذلك بسبب عمليات الصيانة .

و قد برمج هذا الانقطاع بداية من الساعة 9 صباحا ويستمر إلى غاية الساعة الـ16 سا من نهار يوم الثلاثاء 18 فيفري المقبل، يضيف ذات المصدر.

وسيمس الانقطاع في التزويد بالكهرباء حي سيدي حسن 1 و سيدي حسن 2، يضيف ذات المصدر.

و تضع مديرية توزيع الكهرباء لبولوغين في خدمة زبائنها الرقم 3303 للاستفسار و الاستعلام .