شارك وزير الشؤون الخارجية السيد صابري بوقبدوم اليوم الأحد بميونيخ (ألمانيا) في الاجتماع الأول للجنة الدولية لمتابعة ندوة برلين حول ليبيا، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وذكر ذات البيان بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان قد قاد الوفد الجزائري في تلك الندوة التي جرت في 19 جانفي 2020.

و أضاف المصدر ذاته أن عديد المتدخلين في اجتماع ميونيخ سيما منهم الرئيس المشترك للندوة، الوزير ألماني للشؤون الخارجية هيكو ماس و ممثلة الأمم المتحدة "قد نوها بمبادرة الجزائر التي نظمت بالجزائر يوم 31 جانفي 2020 لقاء حول ليبيا مع بلدان الجوار".

وقد اجري بوقادوم على هامش هذا اللقاء وندوة ميونيخ حول الأمن التي شارك فيها أيضا من 14 إلى 16 فيفري الجاري، محادثات مع عديد المسؤولين سيما ماس و وزير الشؤون الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح و مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس ادابوم غيبرييسوس و كذا الأمين العام المساعد للأمم المتحدة رئيس قسم عمليات السلام جون بيار لاكروا. كما تحادث بوقادوم مع كاتب الدولة البرلماني بوزارة الدفاع الألمانية توماس سيبرهورن.