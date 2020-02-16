جدد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم اليوم الأحد بميونيخ (ألمانيا) التأكيد على موقف الجزائر حول تسوية الأزمة الليبية "مشددا على حل لا ينبغي أن يكون إلا سياسيا"، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و ابرز بوقادوم في مداخلته خلال الاجتماع الأول للجنة الدولية لمتابعة ندوة برلين حول ليبيا "قدرة الإخوة الليبيين على تجاوز خلافاتهم من دون اي تدخل خارجي".

كما وجه الوزير "نداء من اجل دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية إلى السماح للشعب الليبي بالخروج من هذه الأزمة التي تضرب بقوة هذا البلد الجار و لتي تتعدى أثارها حدوده".

و جدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية كذلك التأكيد على "استعداد الجزائر الكامل لمرافقة الإخوة الليبيين في مسار الحوار و التسوية السياسية مع الإبقاء على نفس المسافة مع جميع الأطراف و بنفس مستوى الصراحة و الثقة".

و خلص المصدر في الأخير إلى التأكيد بان "السيد بوقادوم قد اغتنم الفرصة للتنويه بمجهودات ألمانيا و النتائج التي توصلت إليها سيما عبر ندوة برلين حول ليبيا".