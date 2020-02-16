تمكن مهندسون بالمديرية الجهوية لشركة سوناطراك بحاسي مسعود، من إخماد الحريق الذي نشب منذ أكثر من شهر بالبئر الغازي oml75 ، عقب جهود حثيثة تكللت في الأخير بالتحكم في الوضع مما سيسمح للبئر بالعودة للإنتاج في قادم الأيام.

كشف مصدر موثوق لـ " الخبر " ، أن المديرية الجهوية لشركة سوناطراك حاسي مسعود ، نجحت في اطفاء الحريق المهول الذي نشب بالبئر الغازي oml 75 منذ أكثر من 4 أسابيع ، وجاء إخماد الحريق حسب المصدر ذاته ، بفضل سواعد وكفاءات جزائرية بينهم مهندسون وتقنيون من المديرية الجهوية تمكنوا من رفع التحدي والبرهنة على أدائهم في مواجهة هكذا حوادث.

وبحسب المعطيات المتاحة ، فإن مهمة سوناطراك انتهت ومن المنتظر أن تبدأ الشركة الأجنبية " كاد " في وضع لمستها الأخيرة من خلال الشروع في تنفيذ إجراءات خاصة على مستوى البئر المذكور من أجل منع نشوب النيران من جديد، علما أن الشركة ذاتها تعاقدت معها سوناطراك في أعقاب وقوع الحادثة .

وقد تنفس مساء اليوم الطاقم التقني المشرف على إخماد الحريق ، الصعداء بعد جهود ميدانية متواصلة أشرف عليها شخصيا المدير الجهوي لشركة سوناطراك بحاسي مسعود"عمار نواصر"، الذي سبق وأن صرح بأن إطارات المديرية الجهوية سيبرهنون على كفاءتهم وسيواجهون أي طارئ مهما كان نوعه .

جدير بالذكر أن الحادث الذي وقع بالبئر الغازي، طرح استفهامات حول أسباب عدم توفر مجمع سوناطراك على مؤسسات وطنية متخصصة في إطفاء الحرائق التي تنشب أحيانا بآبار البترول والغاز، لاسيما وأن التواجد الكبير للشركات العاملة في حقول النفط وما يرافق ذلك من مخاطر محدقة، يفرض على مجمع سوناطراك امتلاك مؤسسات مختصة مواجهة الحرائق .