أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة ياسين جريدان اليوم الأحد بالجزائر العاصمة انه سيتم قريبا تنظيم ندوة دولية لتطوير الشركات الناشئة في الجزائر.

و أوضح جريدان خلال تدخله أثناء أشغال لقاء الحكومة بالولاة المنظم بقصر الأمم بالجزائر العاصمة أن دائرته الوزارية بصدد الإعداد لندوة دولية مخصصة لتطوير الشركات الناشئة في الجزائر مع مشاركة قوية للكفاءات الوطنية و الخبراء الجزائريين المقيمين بالخارج.

و أضاف الوزير أن هذه الندوة ستكون مفتوحة امام جميع الكفاءات الوطنية المقيمة داخل البلاد و في الخارج و كذا أمام الخبراء الدوليين الراغبين في المساهمة في تطوير المؤسسات المصغرة و الشركات الناشئة في الجزائر موضحا أن دائرته الوزارية تعمل على إشراك السلطات المحلية في تجسيد مخطط عملها المندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية.

و تابع قوله انه سيتم كذلك إشراك المجتمع المدني، معلنا في هذا الصدد عن إطلاق مبادرة بعنوان "تحدي الشركات الناشئة الجزائرية" على مستوى 5 ولايات (بشار-وهران-قسنطينة-ورقلة-الجزائر) و تهدف هذه الأخيرة إلى تشجيع مشاريع في أربعة قطاعات اقتصادية محورية و تتمثل في الاقتصاد الرقمي و النقل و الطاقات المتجددة و تحسين الخدمات العمومية.

و من بين الورشات الأخرى لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، فقد أعلن جريدان عن إنشاء معاهد للتحويل التكنولوجي على مستوى المدارس العليا الكبرى من اجل تأطير أفضل للنخبة، آخذا بالحسبان لخصوصيات و توجهات كل ولاية حيث تتواجد المدارس المعنية.

و سيتم إنشاء هذه المعاهد في ميادين طلائعية مثل الذكاء الاصطناعي و العالم الافتراضي و في مجال الانترنت و الفلاحة الذكية.

كما تطرق الوزير خلال مداخلته إلى تحويل دراسات البحث في المجال الفلاحي إلى مؤسسات جديدة في شكل شركات ناشئة و يضمن لها تأطير ضمن حاضنات من اجل تطويرها.

و أعلن جريدن أمام الولاة المشاركين في هذا الاجتماع بأنه سيتم إنشاء صندوق لتمويل مشاريع الشباب و أصحاب المؤسسات الجديدة فضلا عن إعداد إطار قانوني لتحديد المؤسسات المصغرة و الشركات الناشئة.