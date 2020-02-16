كشف الأمين العام لفدرالية الغابات، عبد المجيد طكوك، خلال أشغال الجمعية العامة لعمال الغابات لولاية سكيكدة، عن وجود سكنات تابعة لقطاع الغابات يشغلها مسؤولون من خارج القطاع. وقال إن هذه السكنات يستغلها رؤساء دوائر وبلديات ومسؤولون في قطاعات أخرى. وجاء تصريح الأمين العام لفدرالية الغابات بعد طرح مشكلة السكن من قبل الجمعية العامة التي كشف خلالها المتدخلون عن افتقارهم إلى سكنات وظيفية، وحتى الموجود منها فيفتقر لأدنى شروط الإقامة كالماء والغاز وحتى الإنارة.