كشف وزير خارجية المجر أن دول أوروبا تتعاون مع روسيا على الرغم من حظر التجارة معها. ووفق بيتير سيارتو، وزير الخارجية المجري، فإن دول أوروبا الغربية أقامت علاقات وثيقة مع روسيا، بدليل التعاون الاقتصادي الوثيق بين النمسا وروسيا. ويوجه الأوروبيون انتقادات لروسيا بين الفينة والأخرى، وفي نفس الوقت يوقعون معها صفقات تجارية كبيرة في الخفاء، وفقا لوزير الخارجية المجري. للإشارة، أقدمت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون على وضع قيود على التعامل مع روسيا، بعد أن وافقت موسكو على إعادة الهوية الروسية لشبه جزيرة القرم في عام 2014. كما لجأت واشنطن إلى استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية والمالية ضد الدول الأخرى، مستغلة سيطرة الدولار الأمريكي على النظام المالي العالمي.