ذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين صباح اليوم الإثنين أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في بر الصين الرئيسي بلغ 1770 شخصا بنهاية يوم الأحد مرتفعا 105 حالات عن اليوم السابق. وارتفع عدد الوفيات بالفيروس في إقليم هوبي بوسط البلاد بمائة حالة يوم الأحد. وسجلت الصين 2048 حالة إصابة جديدة بالفيروس في أنحاء البلاد أمس الأحد ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 70548 شخصا.

وأفادت وسائل إعلام بارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في إقليم هوبي الصيني اليوم بعد تراجعه خلال اليومين الماضيين، رغم قرار السلطات فرض قيود جديدة مشددة على الحركة لمنع انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من 1700 شخص حتى الآن.

وأعلن مسؤولو الصحة بإقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، عن تسجيل 1933 حالة إصابة جديدة ومائة حالة وفاة يوم الأحد وهو أقل عدد وفيات يومي منذ الحادي عشر من فبراير. وارتفع عدد حالة الإصابة نحو خمسة بالمائة عن اليوم السابق لكن الوفيات تراجعت إلى 139 حالة.

وسُجلت 90 بالمائة تقريبا من الحالات الجديدة في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي التي يقطنها زهاء 11 مليون نسمة. وفي أنحاء الصين، قال مسؤولون إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة زاد 2048 حالة إلى 70548 شخصا في المجمل وإن عدد الوفيات بلغ 1770.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة يوم الأحد إن التراجع في عدد الحالات المؤكدة خلال اليومين السابقين يظهر أن جهودهم لوقف انتشار الفيروس قد أتت ثمارها إلا أن خبراء دوليين قالوا إنه من المبكر للغاية القول بأن المرض قد بلغ ذروته.

ومن بين حالات الإصابة التي تجاوزت سبعين ألفا في بر الصين الرئيسي، نجحت جهود علاج 10844 شخصا وغادروا المستشفى. وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة خارج الصين أكثر من 500 شخص معظمهم أناس جاؤوا من مدن صينية وذلك فضلا عن وفاة خمسة مصابين.