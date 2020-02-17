قتل 24 شخصا في هجوم مسلح شنه مجهولون أمس الأحد على كينسة في دولة بوركينا فاسو ،التي سبق أن شهدت هجمات إرهابية عدة، على أماكن عبادة.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مسؤول أمني، إن عدد ضحايا الهجوم الذي وقع أمس الأحد أثناء إقامة القداس، ارتفع إلى 24 قتيلا.

وكان هجوم مماثل، وقع في ديسمبر الماضي، على كنيسة بروتستانتية في هانتوكورا شرقي بوركينا فاسو، ما أودى بحياة 14 شخصا. وفي 21 جانفي الماضي قتل 36 مدنيا في هجوم شنته جماعات مسلحة على سوق قرية ألامو، في مقاطعة سانماتينجا شمالي البلاد، حيث هاجمت الناس هناك قبل إحراقه بالكامل. وبعد ذلك الهجوم بأيام قليلة، وقع هجوم إرهابي آخر على قرية في إقليم سوم بشمال البلاد أيضا، ما أودى بحياة 39 شخصا.