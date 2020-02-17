أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)،عن فتح باب الترشيح لاستضافة مباراتي نهائي رابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية لموسم 2019-2020.

ودعا الكاف في بيان الاتحادات الوطنية الإفريقية لكرة القدم الراغبة في ترشيح مدن وملاعب محددة لاستضافة مباراتي نهائي رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية، لتقديم ترشيحاتها، مع مراعاة جودة الملاعب وتسهيلات ظروف التدريبات وإقامة الفرق وضمان الدعم الحكومي الخاص بالتنظيم، وذلك قبل 20 فبراير الجاري. وحدد الكاف يوم 24 مايو المقبل موعدا لإجراء نهائي كأس الكونفدرالية و29 من الشهر ذاته، لإقامة نهائي رابطة الأبطال.

وكان مصدر من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، قد صرح مؤخرا بأن المدينة التي ستحصل على حق التنظيم، ستحقق عائدات مالية بشكل يشبه طريقة توزيع العائدات في كاس أمم إفريقيا. ويحصل البلد المنظم لكأس أمم إفريقيا على 20 بالمائة من العائدات التي تحققها البطولة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه ستتم دراسة الترشيحات والعروض المقدمة من جانب الاتحادات الوطنية والإمكانات التي يمكن توفيرها لتحديد الخيار الأفضل.وكان الكاف قد أسند تحديد الملعبين الذين سيستضيفان لقاءي نهائي البطولتين إلى لجنة مختصة وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد مؤخرا في الرباط.