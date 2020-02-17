كشف منظمون اليوم الإثنين عن شعار أولمبياد طوكيو وألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة 2020 والذي يعلي من قيمة التنوع واحترام الاختلاف بين البشر.

وشاركت لاعبة التنس نعومي أوساكا، التي ولدت في اليابان لأب من هايتي وأم يابانية لكنها تربت في الولايات المتحدة، في فيديو دعائي للشعار "المشاعر توحدنا".

وقالت أوساكا في الفيديو الذي التقط لها وهي تدخل الملعب الوطني الجديد وبرفقتها مجموعة من المشجعين ينتمون لعرقيات وجنسيات مختلفة "نحن مختلفون لكننا نتشارك نفس القيم".وتابعت "بهذه اللحظات التي نعيشها والمشاعر التي تربطنا يمكننا تغيير أي شيء سويا".

وأصبحت اليابان، التي كانت تفاخر طويلا بأنها بلد الشعب الواحد، أكثر انفتاحا وتنوعا وينظر إلى أوساكا المصنفة العاشرة عالميا الآن على أنها الوجه النابض لهذه التغييرات.

وقال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لألعاب طوكيو خلال تدشين الشعار "مجموعات متنوعة من البشر جاءت من كل حدب وصوب ستتحول إلى كتلة واحدة من خلال تجربة الأولمبياد وهذا ما نرغب أن تكون عليه ألعاب طوكيو".

وسيتم عرض الشعار على برج سكاي تري أطول معالم العاصمة اليابانية اعتبارا من يوم الإثنين حتى 25 مارس وهو اليوم الذي يسبق انطلاق جولة الشعلة الأولمبية داخل البلاد.

وسيتجمع نحو عشرة آلاف رياضي ورياضية من 200 دولة في طوكيو للمشاركة في الألعاب التي تنطلق في 24 جويلية وتستمر حتى التاسع من أوت.