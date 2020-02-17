شل أساتذة التعلیم الابتدائي القادمين من مختلف الولايات، الیوم الإثنین، المدارس بتنظيمهم مسيرة وطنية بساحة الشهداء معلنين فيها الإضراب عن العمل على مستوى مختلف الولايات، رافضين العمل في الظروف الحالیة ما لم تتحقق مطالبھم المرفوعة منذ أشھر.

ومن خلال هذه المسيرة، أكد الأساتذة رفضهم للحوار ومتمسكين بمطالبهم، حيث أشاروا أنهم سيقاطعون حراسة الامتحانات ويواصلون الإضراب.

وتعرض الأساتذة للتعنيف والاعتقالات ومحاولة تفرقة من قبل الشرطة.