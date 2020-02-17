تسبب حريق شب اليوم الإثنين بإحدى المنازل ببلدية الأبيض مجاجة (17 كلم شرق الشلف) في وفاة رضيع، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام بذات المصالح، ملازم أول محمد مساعدية، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الحادث الذي وقع في حدود الساعة العاشرة إلا ربع صباحا ببقعة أهل الشاوي ببلدية الأبيض مجاجة، أسفر عن وفاة رضيع يبلغ من العمر 18 شهرا، بالإضافة إلى خسائر مادية.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لإخماد هذا الحريق والسيطرة عليه، فيما تم إجلاء الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أولاد محمد.