تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة الطاهير في ولاية جيجل، من تفكيك شبكة وطنية مختصة في تهريب المركبات وحجز 7 سيارات من علامات أوروبية.

وأوضحت، اليوم الاثنين، من المكلفة بالإعلام بالأمن الولائي محافظ الشرطة، عزيزة جرورو، وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه"في إطار نشاطات مصالح الشرطة الرامية لمكافحة الجريمة بشتى أشكالها وعلى إثر الاستغلال الأمثل للمعلومات التي وردت إلى عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة الطاهير حول وجود شبكة مختصة في إدخال السيارات من الخارج إلى التراب الوطني ووضعها للسير بترقيم مختلف الولايات وبطرق غير قانونية كثف عناصر ذات الفرقة من أبحاثهم التي مكنت من تحديد هوية أفراد الشبكة المتكونة من عشرة (10) أشخاص ينحدرون من مختلف ولايات الوطن".

وأضافت بأنه "تم توقيف أربعة منهم تتراوح أعمارهم بين 33 و57 سنة من بينهم مسبوق قضائيا وآخر موظف ببلدية بإحدى الولايات الوسطى للوطن مع حجز 7 سيارات من علامات أوروبية مع استرجاع ملفاتها القاعدية التي قام بتزويرها أفراد الشبكة"، مفيدة بأن "المعنيين كانوا يقومون بالتنسيق فيما بينهم بتزوير الوثائق والملفات القاعدية لهذه المركبات وبيعها بطرق احتيالية".

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية - تضيف جرورو- تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة عن قضية "تحويل بضاعة عن مقصدها وتداول مركبات أجنبية المنشأ بطريقة غير قانونية وبيع وشراء وترقيم بالجزائر لوسيلة نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات المنصوص عليها في التنظيم الجمركي المعمول به ووضع لوحة ترقيم من شأنها أن توهم بأن المركبة قد سجلت بترقيم وطني وتزوير واستعمال المزور في الوثائق والمحررات الإدارية الرسمية والتصريح الكاذب مع سوء استغلال الوظيفة".

وقد صدر في حق أحد الموقوفين أمر إيداع بالحبس فيما تم وضع الثلاثة الآخرين تحت الرقابة القضائية في حين لا تزال الأبحاث جارية عن باقي أفراد الشبكة.