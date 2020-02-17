أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مراقبة "صارمة و تلقائية" سارية على مستوى جميع مطارات الجزائر، بسبب وباء فيروس كورونا.

و أوضح الوزير للصحافة على هامش لقاء الحكومة بالولاة أن كاميرات حرارية تكشف على درجات الحرارة الجسدية غير العادية متوفرة على مستوى جميع مطارات البلاد من اجل ضمان مراقبة دائمة و تلقائية للمسافرين الذين يصلون أو الذين يعبرون تلك المطارات".

كما ذكر بن بوزيد بأنه لم يتم تسجيل اي حالة لفيروس كورونا بالجزائر منذ بداية الوباء بالصين.

و في معرض تطرقه إلى الرعايا الجزائريين و الليبيين و الموريتانيين الذين تم نقلهم من ووهان (الصين) على متن رحلة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية بسبب فيروس كورونا، أكد الوزير انه تم السماح لهؤلاء مساء الأحد بمغادرة فندق الرايس بالجزائر العاصمة، حيث تم عزلهم لمدة أسبوعين.

و خلص في الأخير إلى القول بان "هؤلاء قد عادوا إلى منازلهم".