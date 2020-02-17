كشف مصدر عليم ان الضبطية القضائية للجهات الأمنية المختصة في مكافحة جرائم الأضرار بالاقتصاد الوطني بتبسة قد أوقفت اليوم شخص من ولاية خنشلة تورط في وقائع النصب والاحتيال على أكثر من 100 ضحية من بطالين وموظفين موهما إياهم بتسهيل إجراءات الاستفادة من ى القروض البنكية وامتيازات مقابل دفع تسبيق مالي لفتح حسابات بنكية وأتعاب للإطارات التي تتولى تمرير هذه التسهيلات.

وينتظر أن يمثل المتهم أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا بعد توقيفه وسط مدينة الشريعة 47كم جنوب غرب عاصمة الولاية تبسة وضبط بحوزته أختام مقلدة بينها ختم يحمل عبارة لواء مقلد وختم اخر للمنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش وعدة ملفات إدارية خاصة بضحايا النصب والاحتيال في انتظار تقدم ضحاياه للتأسيس كأطراف مدنية متضررة.