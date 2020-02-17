الرابطة الأولى: نتائج الجولة الـ 18

رياضة
17 فبراير 2020 () - إ.ب/وأج
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النتائج والترتيب بعد إجراء مباريات الجولة الـ 18 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم الإثنين:

الاثنين 17 فبراير :

جمعية عين مليلة - اتحاد الجزائر                1 - 1 

وفاق سطيف - أهلي برج بوعريريج              3 - 0

أولمبي الشلف - اتحاد بسكرة                    2 - 1

اتحاد بلعباس - نجم مقرة                         3 - 1

شباب قسنطينة - مولودية وهران                  1 - 1

شبيبة القبائل - نادي بارادو                       0 - 0

شباب بلوزداد - نصر حسين داي                  1 - 0

السبت 15 فبراير :

مولودية الجزائر - شبيبة الساورة              1 - 0

-- الترتيب                      نقاط         لعب

1. شباب بلوزداد                36        18 

2. مولودية الجزائر            30         17

3. شبيبة القبائل                29        18 

4. وفاق سطيف               27         18

--.شباب قسنطينة              27        18 

6. اتحاد الجزائر              25         18

--.مولودية وهران            25        18

--.اتحاد بلعباس               25       18

9. أولمبي الشلف             24       18

10. شبيبة الساورة            23       18

--.جمعية عين مليلة           23       18

12.نادي بارادو               22        17

--.أ. برج بوعريريج          22        18

14.نجم مقرة                   18       18

15. نصر حسين داي           15       18

--.اتحاد بسكرة                 15       18.

 

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