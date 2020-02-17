النتائج والترتيب بعد إجراء مباريات الجولة الـ 18 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم الإثنين:

الاثنين 17 فبراير :

جمعية عين مليلة - اتحاد الجزائر 1 - 1

وفاق سطيف - أهلي برج بوعريريج 3 - 0

أولمبي الشلف - اتحاد بسكرة 2 - 1

اتحاد بلعباس - نجم مقرة 3 - 1

شباب قسنطينة - مولودية وهران 1 - 1

شبيبة القبائل - نادي بارادو 0 - 0

شباب بلوزداد - نصر حسين داي 1 - 0

السبت 15 فبراير :

مولودية الجزائر - شبيبة الساورة 1 - 0

-- الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 36 18

2. مولودية الجزائر 30 17

3. شبيبة القبائل 29 18

4. وفاق سطيف 27 18

--.شباب قسنطينة 27 18

6. اتحاد الجزائر 25 18

--.مولودية وهران 25 18

--.اتحاد بلعباس 25 18

9. أولمبي الشلف 24 18

10. شبيبة الساورة 23 18

--.جمعية عين مليلة 23 18

12.نادي بارادو 22 17

--.أ. برج بوعريريج 22 18

14.نجم مقرة 18 18

15. نصر حسين داي 15 18

--.اتحاد بسكرة 15 18.