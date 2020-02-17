الرابطة الأولى: نتائج الجولة الـ 18
النتائج والترتيب بعد إجراء مباريات الجولة الـ 18 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم الإثنين:
الاثنين 17 فبراير :
جمعية عين مليلة - اتحاد الجزائر 1 - 1
وفاق سطيف - أهلي برج بوعريريج 3 - 0
أولمبي الشلف - اتحاد بسكرة 2 - 1
اتحاد بلعباس - نجم مقرة 3 - 1
شباب قسنطينة - مولودية وهران 1 - 1
شبيبة القبائل - نادي بارادو 0 - 0
شباب بلوزداد - نصر حسين داي 1 - 0
السبت 15 فبراير :
مولودية الجزائر - شبيبة الساورة 1 - 0
-- الترتيب نقاط لعب
1. شباب بلوزداد 36 18
2. مولودية الجزائر 30 17
3. شبيبة القبائل 29 18
4. وفاق سطيف 27 18
--.شباب قسنطينة 27 18
6. اتحاد الجزائر 25 18
--.مولودية وهران 25 18
--.اتحاد بلعباس 25 18
9. أولمبي الشلف 24 18
10. شبيبة الساورة 23 18
--.جمعية عين مليلة 23 18
12.نادي بارادو 22 17
--.أ. برج بوعريريج 22 18
14.نجم مقرة 18 18
15. نصر حسين داي 15 18
--.اتحاد بسكرة 15 18.