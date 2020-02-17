تعادل فريق جمعية عين مليلة أمام ضيفه اتحاد الجزائر بنتيجة 1-1، اليوم الاثنين بملعب "خليفي زوبير" بعين مليلة (أم البواقي)، لحساب مباريات الجولة الـ18 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجل هدفي اللقاء كل من عبد الرحيم حمرة (د 56) لفائدة أبناء "سوسطارة" وزياد حمزة (د 71) لصالح الجمعية.

وفي مقابلة أخرى، واصل النسر السطايفي سلسلة نتائجه الإيجابية بعدما أطاح بالجار أهلي برج بوعريريج بثلاثية نظيفة على ملعب 8 ماي بسطيف.

النتائج الجزئية:

الاثنين 17 فبراير :

جمعية عين مليلة - اتحاد الجزائر 1 - 1

وفاق سطيف - أهلي برج بوعريريج 3 - 0

أولمبي الشلف - اتحاد بسكرة 2 - 1

اتحاد بلعباس - نجم مقرة 3 - 1

شباب قسنطينة - مولودية وهران 1 - 1

شبيبة القبائل - نادي بارادو 0 - 0

شباب بلوزداد - نصر حسين داي (جارية حاليا)

السبت 15 فبراير :

مولودية الجزائر - شبيبة الساورة 1 - 0