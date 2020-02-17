أعلن إيكر كاسياس، القائد السابق للمنتخب الإسباني، أنه سيترشح لمنصب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الانتخابات المتوقع إقامتها هذا العام.

ولم يتم بعد تحديد موعد الانتخابات، لكن الحارس السابق لريال مدريد والمتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2010 وكأس أوروبا عامي 2008 و2012، قال إنه أبلغ ناديه الحالي برغبته، حيث يبدو أن قرار اعتزاله النهائي بات وشيكا. وتوقف كاسياس "38 عاما" عن خوض المباريات منذ تعرضه لأزمة قلبية خلال حصة تدريبية مع بورتو في الأول من ماي الماضي.

وكتب كاسياس عبر حسابه على "تويتر"، "نعم، سأخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم عندما تتم الدعوة لذلك"، مضيفا "سنضع معا اتحادنا على قمة أفضل كرة قدم في العالم، إنها إسبانيا".

وأكد انه نقل هذه الرغبة إلى إدارة بورتو، معربا عن امتنانه العميق حيالها.