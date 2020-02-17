حوّل، مساء اليوم، أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالحمادنة وبدعم من الوحدة الثانوية جديوية والوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان، ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة إثر اصطدام عنيف بين قطار لنقل المسافرين وسيارة سياحية إلى مستشفى أحمد فرانسيس بوادي ارهيو لتلقي العلاج.

وقالت ذات المصالح بأنّ أعوانها تدخلوا مساء اليوم في حدود الساعة الثانية وخمس دقائق، إثر حادث مرور يتمثل في إصطدام قطار لنقل المسافرين من نوع أوتو- راي بسيارة سياحية من نوع كيا بيكانتو على مستوى ممر غير محروس منطقة المهايدية بالقرب من محطة الخدمات بالطريق السيار شرق غرب أسفر عن إصابة ثلاثة ضحايا بإصابات متفاوتة الخطورة من جنس ذكر(25 سنة /28 سنة/28 سنة) تم إسعافهم في عين المكان و تم نقلهم إلى مستشفى أحمد فرنسيس بوادي أرهيو.