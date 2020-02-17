حوّل، مساء اليوم، أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية الحمادنة و بدعم من الوحدة الثانوية جديوية و الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان، 3 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة اثر اصطدام عنيف بين قطار لنقل المسافرين وسيارة سياحية إلى مستشفى أحمد فرانسيس بوادي ارهيو لتلقي العلاج.

وقالت ذات المصالح بأنّ أعوانها تدخلوا مساء اليوم في حدود الساعة الثانية وخمس دقائق، تثر حادث مرور يتمثل في إصطدام قطار لنقل المسافرين من نوع أوتو- راي بسيارة سياحية من نوع كيا بيكانتو على مستوى ممر غير محروس منطقة المهايدية بالقرب من محطة الخدمات طريق سيار شرق غرب أسفر على إصابة 3 ضحايا بإصابات متفاوتة الخطورة من جنس ذكر(25 سنة /28 سنة/28 سنة) تم إسعافهم في عين المكان و تم نقلهم إلى مستشفى اخمد فرنسيس بوادي أرهيو.