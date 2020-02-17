قال الجيش السوري الإثنين إنه فرض سيطرته الكاملة على عشرات البلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي، وإنه سيستكمل حملته للقضاء "على ما تبقى من تنظيمات إرهابية أينما وجدت".

وأكد الجيش السوري مواصلة "مهامه المقدسة والنبيلة في القضاء على ما تبقى من تنظيمات إرهابية أينما وجدت على امتداد الجغرافيا السورية". وأضاف في بيان "استعيدت السيطرة التامة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي".

من جهتها، ذكرت صحيفة الوطن الموالية لدمشق أن طريق (إم5)، وهو شريان حيوي في شمال سوريا، سيكون جاهزا لاستخدام المدنيين بنهاية الأسبوع. كما ذكرت وحدة الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني، المتحالف مع الأسد، أن الجيش السوري فتح أيضا الطريق الدولي من شمال حلب إلى مدينتي الزهراء ونبل باتجاه الحدود التركية.

وشهدت مدينة حلب، التي كانت ذات يوم المركز الاقتصادي لسوريا، بعضا من أشد المعارك في الحرب بين عامي 2012 و2016. ويأتي تقدم القوات النظامية بعد نجاحها في دحر المعارضة خارج طريق (إم5) السريع الرئيسي الذي يربط حلب بالعاصمة دمشق، مما أعاد فتح أسرع طريق بين أكبر مدينتين سوريتين للمرة الأولى منذ سنوات، في إنجاز إستراتيجي كبير.

وبدعم من ضربات جوية روسية مكثفة، تتقدم القوات الحكومية منذ بداية العام لاستعادة ريف حلب وأجزاء من محافظة إدلب المجاورة، حيث آخر معاقل المعارضة المناهضة للرئيس بشار الأسد.

من جهته قال قال الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين إن المكاسب التي حققها هجوم الجيش على المعارضة المسلحة وانتزع فيها مساحات كبيرة من الأراضي لا تعني نهاية الصراع.

لكن الأسد تعهد في كلمة نقلها التلفزيون بمواصلة الحملة إلى أن يتم "تحرير" البلاد، وقال إن المكاسب التي تحققت حتى الآن تبشر بهزيمة التمرد الذي سعى للإطاحة بحكمه.