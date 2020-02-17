اقدم امس مواطن من مدينة تبسة على الاحتجاج بطريقته الخاصة من خلال وقفة امام مدخل المعبر الحدودي محمود قنز راس العيون بلدية عين الزرقاء بتبسة في اتجاه الجمهورية التونسية ، وذلك من اجل لفت انتباه السلطات المحلية ووزارة الصحة لحق العلاج المقنن في الدستور لابنه عمري ذو الفقار محمد البالغ من العمر 18 شهرا.

وبحسب تصريحات المعني للخبر فان المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في أمراض القلب ببوسماعيل لازالت تتماطل في التكفل باجراء عملية جراحية لابنه بالرغم من كل الشكاوى على المستوى المحلي في تبسة او الجزائر العاصمة وقد لجا لهذه الوقفة الاحتجاجية استعدادا لنقل الانشغال الى مفوضية الامم المتحدة قبل ان تتدخل ت فرقة الدرك الوطني لرفع انشغال عائلة عمري بشأن ابنها .