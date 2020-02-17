أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" ، اليوم الإثنين، عن انقطاع التزويد بالماء الشروب في بلديات بشرق العاصمة غدا.

وأوضحت الشركة ، أن الانقطاع راجع إلى أشغال صيانة على مستوى قناة رئيسة للإنتاج في بلدية برج الكيفان، تجرى غدا الثلاثاء، بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية 16:00 مساءا.

وستتسبب هذه الأشغال في وقف في عملية توزيع المياه الشروب على مستوى أحياء : درقانة وبن زرقة في بلدية برج الكيفان، وحي 1000 مسكن تساهمي، بن جعيدة، اللازوردي والبحر ببلدية برج البحري.