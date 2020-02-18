تواصل اليوم الثلاثاء إضراب مستخدمي الملاحة التجارية في يومه الثاني، ما ترتب عنه حالة من الارتباك والفوضى في أوساط المسافرين نتيجة تأخر إقلاع رحلاتهم المبرمجة اليوم انطلاقا من مطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

وكان تكتل مستخدمي الملاحة التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قدر قرر أمس الإثنين الإعلان عن حركة احتجاجية لمدة ثلاث ساعات للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عنه مع الإدارة بخصوص الجانب المهني والاجتماعي للعمال، غير أن الإدارة قابلت الحركة الاحتجاجية بـ" تعسف" من خلال اتخاذها قرارا بإلغاء علاقة العمل مع 20 مستخدما، وهو ما أدى إلى تأزم الوضع والإعلان عن إضراب مفتوح.

ويطالب مستخدمو الملاحة التجارية ، حسب رئيس التكتل بوستة فريد، بتحسين ظروف العمل وتطوير تسيير الموارد البشرية والتجهيزات، يضاف لها مطلب إعادة إدماج المستخدمين الذين تم توقيفهم عن العمل.

ويرى المسؤول النقابي أن استخدام الموارد البشرية لموظفي الطيران بسعة ساعية لا تتطابق مع المعايير الدولية يؤثر على أمن وسلامة الرحلات، إلى جانب عدم توفر الظروف الملائمة في مقر العمل.