قال وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، اليوم الثلاثاء، في منتدى يومية المجاهد، أن سعر السيارات الأقل من ثلاث سنوات، التي سمحت الحكومة باسترادها، سيكون مقاربا لسعر السيارات الجديدة.

وقال الوزير، أن سعر السيارات المستعملة في البلدان المصدرة فرنسا، ألمانيا، إسبانيا ليس منخفضا مقارنة بالجديدة.

وأوضح الوزير، أن لجنة ثلاثية من وزارات الصناعة، المالية والتجارة، ستقوم بإعداد منشور يوضح آليات استيرادها.

وقال وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم ،"إن طلب الجيش الوطني الشعبي تسيير مركب الحجار فلن أعارض طلبه".

وأكد في ذات السياق ، أن "تسيير مركب الحجار الحالي ليس في المستوى المطلوب".

وأشار وزير الصناعة أن "كل ما يهمنا اليوم هو خلق نمط تنظيمي جديد في تسيير المركب، لأنه أصبح يسير بطريقة روتينية".

وقال وزير الصناعة والمناجم ،أن علامات السيارات التي تريد التصنيع الفعلي في الجزائر لن نفرض عليها أي شريك". وأضاف "من يريد التصنيع الفعلي فليأتي بالأموال فقط".