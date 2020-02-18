دخل عمال مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، في إضراب لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 17 فيفري الجاري، وجاء هذا الأجراء بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم خاصة ملف إعادة تصنيف عدد كبير من مستخدمي دعم البحث.

ونشر الفرع النقابي لعمال مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة بيانا يلخص فيه، "أن هذا الإضراب، جاء بسبب وجود حالة استياء بين العمال، وفقدانهم الثقة بوصايتهم، وهذا فيما يتعلق بالإشراف والاهتمام بانشغالاتهم ومطالبهم، بالإضافة إلى ملف إعادة تصنيف عدد كبير من مستخدمي دعم البحث، وكذا أعوان الصيانة والخدمة الذين تم تنزيلهم إلى رتب أدنى من الرتب التي كانوا فيها".

وأضاف ذات البيان، المعاناة المهنية لمستخدمي دعم البحث الناتجة عن القانونين الأساسي الخاص والنظام التعويضي المجحفين، التسيير الإداري الخاطئ السيئ للمسار المهني (مخطط التكوين غير موجود وتجميد الترقية في الرتب لعدة سنوات)، وكذا ظروف العمل التي هي في تدهور مستمر، هذه الأخيرة تفاقمت بالإجحاف في تصنيف معظم مستخدمي دعم البحث وإعادة ترتيبهم ومنهم من تم تنزيلهم لرتب أدنى".