خصصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، 7 آلاف حافلة موجهة للمناطق النائية والمعزولة عبر الوطن لفائدة التلاميذ المتمدرسين وذلك تجسيدا لقرارات رئيس الجمهورية حول ضرورة التكفل بالخدمات المقدمة للتلميذ وفي شق النقل المدرسي.

وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية محمد فيراري، في برنامج "الخلفية والقرار" للقناة الإذاعية الأولى، بأن هذا الإجراء يأتي من أجل تحسين ظروف تمدرس الأطفال خصوصا في الشق المتعلق بتوفير النقل المدرسي، وقد سخرت في هذا الإطار وزارة الداخلية بالتنسيق مع مؤسسات عمومية 7 آلاف حافلة لنقل التلاميذ في المناطق النائية والجبلية.

وأضاف فيراري، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تخفيف الضغط على الجماعات المحلية خصوصا المناطق ذات الطابع الريفي والجبلي واستدراكا للعجز المسجل في هذا الصدد.