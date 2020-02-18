توفي شخص بمدينة باتنة في حادث اصطدام لقطار نقل المسافرين عبر السكة الحديدية يعمل على خط باتنةـ الجزائر العاصمة بمركبة سياحية.

وأوضح ،اليوم الثلاثاء، المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية الملازم الأول، حسان يحيى الشريف، أن الحادث وقع بمدخل المدينة الجديدة حملة 1 بعاصمة الولاية على مستوى ممر القطار المحروس متسببا في وفاة سائق المركبة السياحية البالغ من العمر 49 سنة بعين المكان وتحطم كلي لسيارته.

وتم وفق يحيى الشريف نقل جثة المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي بباتنة فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث. وذكر ذات المصدر بأن حصيلة حوادث المرور بولاية باتنة ارتفعت منذ بداية الأسبوع الجاري و إلى غاية أمس الإثنين إلى أربعة قتلى و7 جرحى.